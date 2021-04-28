Гиргенс: объект на ул. Меркеля, где произошел пожар, был в поле зрения полиции
Foto: DELFI Aculiecinieks

Объект на улице Меркеля, где в среду утром произошел пожар, унесший жизни восьми человек, ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс указал, что объект был поставлен на контроль в связи употреблением одурманивающих средств.

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Кроме того, в феврале этого года туда для проверки противопожарной безопасности не допустили инспекторов Государственной пожарно-спасательной службы.

По словам Гиргенса, по факту отказа был начат административный процесс. Глава МВД отметил, что на объекте часто бывала полиция, поскольку там находились лица, употреблявшие наркотики и алкоголь.

Как уже сообщалось ранее, пожар в помещениях хостела на ул. Меркеля, 8 вспыхнул незадолго до 05.00 часов. Горел верхний этаж и крыша шестиэтажки. В огне пожара погибли 8 человек, 24 человека эвакуированы. Причины возгорания должно установить следствие.

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LETA

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LETA

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Сандис Гиргенс
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