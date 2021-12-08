Глава Госполиции Латвии: полиция политически нейтральна
Foto: LETA

Государственная полиция политически нейтральна и не оценивает политическую принадлежность правонарушителя, отмечает в заявлении для прессы глава Госполиции Арманд Рукс.

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Хотя имя Алдиса Гобземса ("Закон и порядок") не фигурирует в заявлении полиции, ясно, что оно сделано для объяснения обстоятельств задержания политика. Как сказано в заявлении Госполиции, в связи с собраниями людей, нарушающими установленные эпидемиологические требования, полиция возбудила несколько дел — как против организаторов мероприятий, так и против посетителей.

Любое лицо, которое приглашает людей на различные мероприятия и не соблюдает установленных правительством ограничений на собрания во время чрезвычайного положения, не только демонстрирует явно нигилистическое отношение к государственному порядку, но и подвергает риску здоровье приглашенных людей и их родственников, отмечает Рукс.

В настоящее время страна находится в чрезвычайном положении в связи с пандемией Covid-19, поэтому Госполиция призывает население не реагировать на призывы посещать общественные мероприятия, если они не являются законными или эпидемиологически безопасными.

Рукс отмечает, что полиция руководствуется основным принципом — один закон и одна правда для всех. "Мы живем в правовом государстве, где каждый может быть уверен, что сотрудники Государственной полиции выполняют свои законные обязанности, включая предотвращение и пресечение правонарушений", — сказал Рукс, добавив, что в противном случае полицейских можно было бы обвинить в бездействии.

Уже сообщалось, что на этой неделе депутат Сейма Гобземс провел встречи со своими сторонниками в разных регионах Латвии. В нескольких городах Курземе несанкционированные мероприятия Гобземса привели к задержанию депутата.

Всего в отношении Гобзема было возбуждено уже 21 дело об административных правонарушениях.

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