Глава Госполиции: первая ночь с комендантским часом прошла относительно спокойно

Первая после долгого перерыва ночь с комендантским часом, который был введен на территории Латвии с 21 октября, прошла относительно спокойно. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале

TV3 заявил начальник Госполиции Армандс Рукс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, в период с 20.00 до 05.00 на улицах было остановлено 692 человека, у которых не было заполненного бланка о причине их нахождения вне дома. По 228 случаям начаты административные процессы. Госполиция начала 170 административных делопроизводств, с остальными случаями разбиралась муниципальная полиция.

Что касается Риги и Рижского региона, за минувшую ночь здесь было начато 95 административных делопроизводств. Рукс отметил, что минувшая ночь оказалась спокойной, за девять часов действующего комендантского часа не констатировано ни одной частной вечеринки и скопления людей.

Глава Госполиции подчеркнул, что цель правоохранительных органов не наказывать встреченных на улицах во время комендантского часа людей, а рассматривать каждый случай индивидуально и работать больше превентивно, т. к. основная цель этой меры — максимально сократить число контактов между людьми, т.о. снизив риск распространения Covid-19.

Одновременно с этим Армандс Рукс напомнил, что за откровенно наглые нарушения наказывать будут строго.