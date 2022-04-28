Глава Госполиции предупредил тех, кто решит пойти 9 мая в парк Победы

В интервью программе "900 секунд" глава Госполиции Армандс Рукс предупредил, что тем людям, которые обдумывают возможность возложить 9 мая цветы в парке Победы, нужно учитывать, что российская пропаганда будет использовать их для сюжетов о поддержке Кремля.

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Рукс также сообщил, что Госполиция при содействии с другими правоохранительными органами активно готовится к 9 мая, учитывая также высокий риск провокаций. Госполиция призывала граждан сообщать о случаях прославления и оправдания войны, а также использовании незаконной символики. Шеф Госполиции отметил, что все должны понимать, что каждый несет ответственность за безопасность государства вне зависимости от национальности .

Армандс Рукс пояснил, что в этом году есть основания предполагать о возможных провокациях. Однако начальник Госполиции отметил, что все, кто на это решится, должны знать: полиция будет действовать решительно, изменив подход, действующий в предыдущие годы. Рукс также заявил, что люди, которые придут в парк Победы, будут "втянуты в пропагандистскую машину".

"Пропагандисты будут снимать людей, которые придут, и потом покажут на своем ТВ как тех, кто поддерживает Россию", — предупредил Рукс, добавив, что Госполиция не будет толерантной к тем, кто решит оправдать войну.

"В настоящее время могу с уверенностью сказать, что ситуация находится под контролем. Разумеется, за секунду раскрыть преступление невозможно, нельзя возле каждой нарисованной буквы Z приставить полицейского и вести долгое активное расследование. Но мы работаем и будем привлекать к ответственности. Терпимости к оправданию войны нет и не будет", — заявил начальник Госполиции.

Как сообщалось, Рижское самоуправление не разрешило ни одно из заявленных на 9 мая мероприятий у памятника Победы в Пардаугаве.

На 9 мая у памятника было заявлено проведение традиционного публичного празднования Дня победы, которое обычно организует общество "9мая.lv". Как сообщалось ранее, самоуправление не выдало разрешения на это мероприятие, более того, недавно Сейм внес изменения в закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают проведение таких мероприятий.

В соответствии с положениями закона о собраниях, шествиях и пикетах поступила заявка на проведение в указанном месте еще трех собраний: два из них предполагалось посвятить памяти погибших в боях с фашистской Германией во время Второй мировой войны, а еще одно — осуждению осуществленного режимом президента России Владимира Путина вторжения на Украину.

"Ни одно из ранее заявленных собраний не будет разрешено из соображений безопасности. Организаторы одного собрания отозвали свое заявление", — сообщила представитель пресс-службы думы Эдите Матусевича.

Как сообщалось, в начале апреля Сейм принял в окончательном чтении закон об объявлении 9 мая днем памяти жертв и пострадавших на Украине.

Кроме того, введен запрет на использование пиротехнических изделий 9 и 10 мая 2022 года.

Срок действия закона истекает 11 мая.

Ранее Рижская дума объявила, что комплекс памятника в парке Победы признан небезопасным, поэтому доступ к нему частично ограничен.