Глава Госполиции: причиной пожара на производстве дронов могло быть нарушение техники безопасности

Пожар на производстве беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy возник, возможно, из-за нарушений техники безопасности, однако в то же время тщательно проверяется версия о поджоге, заявил в интервью передаче "900 секунд" на канале TV3 начальник Госполиции Армандс Рукс.

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Он сообщил, что проводится ряд экспертиз, чтобы лучше понять происхождение пожара. Заключения экспертизы еще не готовы.

Также были заслушаны свидетели происшествия, но состояние здоровья одного из пострадавших пока недостаточно хорошее для дачи показаний.

"Работа ведется, и с самого начала мы очень активно и глубоко расследуем этот вопрос, в том числе и потенциальный поджог", — сказал глава Госполиции.

Как сообщалось ранее, во вторник, 7 февраля, двухэтажное производственное здание Edge Autonomy в Марупе горело на площади 600 квадратных метров, а также расположенная рядом с ним продукция — на площади 20 квадратных метров.

По информации медиков, двое пострадавших при пожаре доставлены в больницу, а одному оказана помощь на месте.

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит технологии беспилотных систем, которые поставляются государственным, коммерческим и академическим клиентам почти в 70 странах, в том числе для нужд украинской армии.

Предприятие было основано в 2009 году. Его владельцем с 2021 года является американская компания Edge Autonomy Holdings, LLC.