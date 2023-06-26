Глава Госполиции: в показаниях отца и мачехи убитой Юстине есть противоречия

В деле о пропаже и убийстве девочки в Роговке есть противоречия в показаниях двух задержанных - отца и мачехи, заявил в интервью телеканалу TV3 глава Госполиции Армандс Рукс.

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Рукс подчеркнул, что никаких подробностей, в том числе о мотивах убийства и о том, была ли девочка убита намеренно или случайно, пока сообщить не может.

Полиции предстоит еще поработать и закрепить доказательства, назначен ряд экспертиз, результаты которых еще ожидаются, отметил начальник полиции.

5 мая в Наутренской волости Резекненского края, в селе Роговка, пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. В ту пятницу, в 19 часов, она вышла из своего дома и так и не вернулась.

Полиция и волонтеры развернули обширные поисковые мероприятия, обыскав десятки квадратных километров, однако поиски долгое время не давали результатов. Изначально в качестве версии исчезновения Юстине рассматривалась возможность того, что она сама покинула двор и ушла в неизвестном направлении. При этом с первых дней ее исчезновения стражи порядка работали с несколькими версиями, в том числе о том, что в отношении девочки могло быть совершено уголовное преступление.

Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено перед Лиго в подвале заброшенного дома, посреди леса, в нескольких километрах от места жительства пропавшей.

По подозрению в совершении уголовного преступления задержаны два человека — отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд решил заключить обоих подозреваемых под стражу. Оба задержанных подозреваются в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего, который в силу возраста не мог защитить себя.

В полиции начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах. За данное преступление грозит наказание в виде пожизненного заключения, лишения свободы на 10-20 лет с пробационным надзором на три года, с конфискацией имущества или без таковой.

Рукс ранее в беседах с LTV и TV3 допустил, что, скорее всего, убийство Юстине было совершено в состоянии алкогольного опьянения. То, почему Юстине была убита, полиция еще не готова рассказать. Рукс также не сообщил, сотрудничают ли отец и мачеха с полицией.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей девочки находилась под надзором сиротского суда. Отец девочки и мачеха с четырьмя детьми были приезжими семья переехала в Роговку около полугода назад. Поскольку у девочки были проблемы со здоровьем, она не посещала местную школу. Биологическая мать девочки живет за границей.