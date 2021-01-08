Глава Госполиции: в расследовании убийств Ребенока и Бункуса существенный прогресс

В расследовании резонансных убийств известного адвоката Павла Ребенока и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса наметился существенный прогресс. Об этом в интеевью Латвийскому телевидению заявил глава Госполиции Армандс Рукс.
Рукс отметил, что пока не может комментировать ход расследования убийства Ребенока, поскольку, по его мнению, свои коррективы в него вносят различные обстоятельства, включая Covid-19
"Мы не стоим на месте, однозначно в расследовании появился прогресс", — уверен начальник Госполиции.
Также Рукс не стал комментировать продолжает ли полиция расследование убийства Ребенока по двум направлениям: преступление с целью ограбления или преступление, связанное с профессиональной деятельностью адвоката.
Отвечая на вопрос о ходе расследования убийства администратора неплатежеспособности Бункуса, Армандс Рукс подчеркнул, что и тут наметился прогресс, а следствие вышло из тупика.
"Это все, что я могу комментировать. Работаем", — резюмировал начальник Госполиции.
Напомним, Павел Ребенок был с особой жестокостью убит в ночь на 20 сентября прошлого года в своем доме в Лангстини. Его партнер Ингус Баландин в результате нападения получил травмы. Преступники действовали жестоко, избивая адвоката руками, ногами и найденными возле дома досками. Из дома они вынесли ювелирные украшения, а также коллекцию часов.
В свою очередь, Мартиньша Бункуса застрелили 30 мая 2018 года, когда он проезжал на своем автомобиле мимо Лесного кладбища. Вскоре после убийства на кладбище нашли сожженную машину с фальшивыми номерами.