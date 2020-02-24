Главу елгавского филиала CSDD поймали пьяной за рулем

В минувшее воскресенье, 23 февраля, за вождение автомобиля в пьяном виде была задержана глава елгавского филиала Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Эвита Шалаева. Об этом сообщает LETA со ссылкой на собственные источники. В крови Шалаевой было констатировано порядка двух промилле алкоголя.

В CSDD агентству подтвердили, что Шалаева уже смещена с должности из-за инцидента с пьяным вождением. "Идет и проверка, и следствие. Такая ситуация произошла, и это несовместимо с работой в CSDD", — отметили в Дирекции.

Кодекс административных нарушений предусматривает за вождение транспортным средством в состоянии опьянения свыше 1,5 промилле такие наказания, как административный арест от 10 до 15 суток, денежный штраф от 1200 до 1400 евро, а также лишение прав на четыре года.