Глубоководный робот проник на автомобильную палубу парома "Эстония"

Созданная по инициативе родственников погибших в катастрофе "Эстонии" исследовательская группа SA Mare Liberum отправила на автомобильную палубу затонувшего парома глубоководного робота, который зафиксировал, что две ведущие на нижние палубы двери целы и закрыты, сообщили в понедельник BNS из экспедиции.

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"На наш взгляд, это важное открытие, — сказал руководитель фонда SA Mare Liberum и экспедиции Маргус Курм. — Нам удалось заснять две двери с правой стороны автомобильной палубы, с помощью которых люди могли перемещаться между верхними и нижними палубами. Оказалось, что они целы и закрыты".

Маргус Курм пояснил, что перед началом экспедиции исследовательская группа поставила семь основных вопросов, на которые они надеются получить ответы. "Один из вопросов заключался в том, как именно разные части корабля были заполнены водой, то есть как вода попала на палубы, расположенные под автомобильной палубой. Предыдущие исследования предполагали, что двери на автомобильной палубе были разрушены давлением воды. Поскольку теперь выясняется, что двери все-таки целы, вода должна была попасть под автомобильную палубу откуда-то еще", — пояснил важность находки Курм. Все расположенные в центральной части автомобильной палубы двери осмотреть не удалось, поскольку доступ блокируют останки автомобилей.

На вопрос, как это открытие повлияет на дальнейшую работу экспедиции, Курм ответил, что грядущие экспертные исследования больше не могут просто предполагать, что двери центральной секции автомобильной палубы были разрушены: "Расчеты и моделирование теперь необходимо проводить, исходя из предположения, что двери целы".

Согласно имеющимся данным, экспедиция Mare Liberum — первая, в ходе которой робот настолько глубоко проник на автомобильную палубу "Эстонии", так тщательно ее изучил и заснял. Робот углубился по автомобильной палубе примерно на 50 метров. Сегодня утром исследования были приостановлены, когда робот на некоторое время застрял, поскольку его винты запутались в пластиковом пакете. "Поскольку осмотр автомобильной палубы опасен, а видимость очень плохая, мы, вероятно, больше туда не отправимся", — пояснил Курм.

Экспедиция Mare Liberum на исследовательском судне RS SENTINEL начала исследование места катастрофы "Эстонии" в среду на прошлой неделе. В течение шести дней затонувший корабль и его окрестности обследовали с помощью с помощью многолучевого сонара и подводного робота. Водолазы вчера также опускались под воду, но из-за плохой видимости вынуждены были прекратить работу. Кроме того, подводные роботы делают тысячи снимков "Эстонии", чтобы смоделировать подробное трехмерное изображение с помощью фотограмметрической технологии.

В организованной Mare Liberum экспедиции участвуют 43 человека, среди них 18 членов экипажа корабля и шесть представителей СМИ. Остальные участники займутся планированием и выполнением подводных работ. Корабль имеет различные гидролокаторы, две группы подводных роботов и четырех водолазов с необходимым исследовательским и записывающим оборудованием. Также имеется все необходимое вспомогательное оборудование, например, кран, airlift для удаления рыхлого грунта и различные измерительные приборы.

Экспедиция будет проводиться на ходящем под мальтийским флагом судне RS SENTINEL, принадлежащем немецкой компании RS OFFSHORE, руководителем и собственником которой является Курт Роде. RS SENTINEL — судно, специально адаптированное для подводных и водолазных работ, основательно перестроенное в 2010 году и оснащенное современным оборудованием и техникой.

Материалы, собранные в ходе исследовательского проекта, будет изучать доктор Анджей Ясионовски, чья сингапурская компания SophusQuorum Pte. Ltd. специализируется на экспертизе морских катастроф. Ясионовски ранее уже сталкивался с темой расследования трагедии "Эстонии", будучи членом научного консорциума SSPA, действовавшего с 2005 по 2008 годы, и проводившего ряд исследований в связи с "Эстонией" по заказу правительства Швеции. Научный анализ должен быть готов к весне следующего года.

Деятельность и исследовательский проект целевого учреждения финансируются за счет пожертвований и продажи прав СМИ. Крупнейшим спонсором в Эстонии является концерн Postimees Grupp, в который, помимо прочего, входят медиаканалы Postimees, Kanal 2, BNS и радио Kuku.

Mare Liberum — целевое учреждение, основанное в июле этого года по инициативе родственников погибших под эгидой Маргуса Курма. В совет организации входят Пирет Кергандберг, Райво Хеллерма и Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.