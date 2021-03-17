Голландия: латвиец осужден на 7 лет за жестокое избиение и ограбление пенсионерки

В Нидерландах вынесен приговор 41-летнему гражданину Латвии, признанному виновным в нападении на 78-летнюю женщину и ограблении ее дома. Его соотечественник получил срок только за ограбление.

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Как сообщает RTV Noord, 13 апреля 2019 года в службы экстренной помощи поступило сообщение от жительницы Гронингена. Пенсионерка рассказала, что минувшей ночью на ее дом было совершено нападение, она очнулась в крови и с серьезными травмами. Позже медики установили у нее многочисленные переломы лица и повреждение головного мозга.Женщина не могла вспомнить, что произошло и почему в ее доме все перевернуто.

Полиция констатировала, что преступники вскрыли окно, а также похитили драгоценности, немного денег и телевизор. Полиция начала расследование, которому помогли свидетели.

В скором времени стражи порядка получили анонимное сообщение о том, что ночью возле места преступления заметили серый BMW с латвийскими номерами. Кроме того, очевидцы сообщили, что видели троих мужчин и женщину.

Было установлено, что подозреваемые направились в Германию. Во время обыска в их доме в Бургене обнаружили похищенный телевизор и украшения. Всех подозреваемых задержали в течение лета. Взятые на месте происшествия в Гронингене следы ДНК полностью совпали с ДНК подозреваемых.

Следствие установило, что латвиец проник в дом, где под воздействием наркотиков и алкоголя сильно избил пожилую женщину, которая не могла оказать ему никакого сопротивления.

Суд приговорил 41-летнего гражданина Латвии к 7 годам лишения свободы, его 58-летний подельник — 5 лет тюремного заключения. Еще двое членов группы предстанут перед судом позже.