Голландия: латвиец угрожал расправой персоналу супермаркета; пострадавшим оказана помощь

В Арнеме задержан 61-летний гражданин Латвии, угрожавший расправой персоналу в супермаркете. Прибывшие медики оказали помощь двоим пострадавшим.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает Omroep Gelderland, ЧП произошло в минувшую среду. Известно, что у задержанного латвийца нет постоянного места жительства в Голландии.

Мужчина подозревался в совершении кражи. Когда его уличили в преступлении, он стал угрожать ножом. В момент ЧП в магазине находились четыре покупателя, которые помогали контролировать ситуацию до приезда полиции.

Издание отмечает, что в результате инцидента пострадали два человека. Ведется следствие.