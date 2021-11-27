Голландия: латвиец угрожал расправой персоналу супермаркета; пострадавшим оказана помощь
Foto: DELFI

В Арнеме задержан 61-летний гражданин Латвии, угрожавший расправой персоналу в супермаркете. Прибывшие медики оказали помощь двоим пострадавшим.

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Как отмечает Omroep Gelderland, ЧП произошло в минувшую среду. Известно, что у задержанного латвийца нет постоянного места жительства в Голландии.

Мужчина подозревался в совершении кражи. Когда его уличили в преступлении, он стал угрожать ножом. В момент ЧП в магазине находились четыре покупателя, которые помогали контролировать ситуацию до приезда полиции.

Издание отмечает, что в результате инцидента пострадали два человека. Ведется следствие.

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rus.DELFI.lv

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