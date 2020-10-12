Голландия: в доме, где проживают гастарбайтеры из Латвии и Польши, до полусмерти избили человека

В голландском городе Баарн (провинция Утрехт) в конце прошлой недели был задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в нападении при отягчающих обстоятельствах, а также в попытке непредумышленного убийства.

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Как отмечает Noordhollands Dagblad, подозреваемый был арестован после того, как на территории бизнес-парка De Drie Eiken обнаружили 43-летнего мужчину с серьезными ранениями.

По предварительным данным, пострадавший участвовал в драке в бывшем офисном здании на Толвеге, где проживают гастарбайтеры из Латвии и Польши.

На место происшествия прибыли несколько полицейских машин, две машины скорой помощи, а также медицинскицй вертолет. Был ли пострадавший гастарбайтером, пока не сообщается. Ведется расследование.