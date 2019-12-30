Гололед в Даугавпилсе: за полдня в травмпункт обратились 50 человек

В Даугавпилсе число пациентов, которые поскользнулись на улице и получили травмы, выросло вдвое по сравнению с предыдущими днями. Об этом пишет Grani.lv со ссылкой на травмпункт Даугавпилсской региональной больницы.

В середине дня, 30 декабря, за помощью к медикам травмпункта обратились около 50 человек, получивших на скользких улицах травмы разной степени тяжести. Поскальзываются падают пешеходы разных возрастов. Некоторых пациентов с переломами врачи оставили на лечение стационаре.

Не исключено, что к концу дня число пострадавших может существенно возрасти.

Аналогичные данные по Риге пока неизвестны.