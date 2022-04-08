Голубева: в "черный список" включены 15 граждан России и Беларуси
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С момента вторжения России на территорию Украины министр внутренних дел Латвии Мария Голубева по предложению Службы госбезопасности (СГБ) внесла в так называемый "черный список" 15 граждан России и Беларуси, чья деятельность может угрожать безопасности Латвии.

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Согласно официальным данным, в список занесены девять россиян и семеро белорусов. Им запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок.

В связи с необоснованной агрессией России против Украины СГБ уделяет повышенное внимание гражданам России и Беларуси, попавшим в поле зрения в связи с подозрениями в действиях в интересах властей недружественных Латвии стран.

По данным информации, имеющейся в распоряжении Службы госбезопасности, эти лица могут быть причастны к получению разведывательной информации или оказанию поддержки внешнеполитическим интересам России. Среди иностранцев есть те, кто, несмотря на преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, выражают поддержку Кремлю.

У большинства занесенных в "черный список" лиц СГБ выявила связи с российскими или белорусскими силовыми структурами, в том числе они поддерживали связь с представителями спецслужб недружественных Латвии стран, лицами, проходящими службу в вооруженных силах или в структурах внутренних делах этих стран и т.д.

Среди этих иностранцев оказались и лица, близкие к Кремлю, в том числе бизнесмены. Некоторые из лиц, занесенных в "черный список", вели деятельность, направленную на распространение военных пропагандистских сообщений Кремля и усиление своего влияния в странах Балтии.

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