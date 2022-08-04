Город ремонтирует дороги, водители едут на красный: за час зафиксировано 6 нарушений

В течение часа полиция Резекне начала шесть административных дел за игнорирование запрещающего сигнала светофора.

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Как отмечают в пресс-центре Латгальского регионального управления полиции, в связи с ремонтом дорог в Резекне на многих улицах

образуются небольшие заторы. Чтобы быстрее добраться до места назначения, некоторые водители грубо нарушают правила дорожного движения, проезжая на красный сигнал светофора, тем самым

подвергая опасности себя и других безопасность участников движения.

С помощью камер, установленных на светофорах Резекненской городской думой, в течение часа было зафиксировано 6 случаев проезда водителей на красный свет. По всем этим случаям возбуждены дела об административных правонарушениях, а водители будут привлечены к ответственности.