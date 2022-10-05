Горят садовые домики: в Олайне погиб человек

Минувшей ночью при пожаре в садовом домике в Олайне погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов на место происшествия поступил в полвторого ночи, в садовом кооперативе горел домик площадью 12 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место, домик уже полностью сгорел, внутри они нашли тело погибшего человека.

В два часа дня пожарные отправились на Даугавгривское шоссе в Риге, где ночью также горел садовый домик. Недалеко от места происшествия они встретили пострадавшего, которого передали медикам скорой.

В свою очередь, в час ночи помощь VUGD потребовалась в волости Курсишу, Салдусский край, где загорелось здание. На месте спасатели констатировали, что заброшенный двухэтажный дом площадью 280 квадратных метров полностью объят пламенем, под натиском огня провалилась крыша. Распространение огня удалось остановить, работы по сносу конструкций и тушению пожара продолжились в среду.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 65 вызовов, из которых 17 - на пожары.