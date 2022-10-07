Госагентство соцстрахования предупреждает о телефонных мошенниках
Foto: Pixabay

Государственное агентство социального страхования (VSAA)
предупреждает жителей о мошеннических телефонных звонках от имени ведомства. Мошенники представляются работниками (VSAA) и обещают пособия.

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VSAA сообщает, что не ведет подобной коммуникации с жителями и в этой связи призывает не реагировать на ложные предложения о пособиях и
ни при каких обстоятельствах не использовать свои мобильные приложения банков, а также не предоставлять личные данные или номера своих счетов.

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