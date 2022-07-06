Госцентр радио и телевидения подвергся мощной кибератаке
Foto: LETA

Латвийский Государственный центр радио и телевидения уже более семи часов подвергается кибератаке. Для того чтобы уменьшить и локализовать атаку и ее потенциальное влияние, на данный момент ограничен доступ к отдельным услугам.

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О кибератаке проинформирован CERT.LV.

Отметим, что кибератаки на eParaksts и другие технологические платформы в этом году происходили неоднократно и до сих пор были успешно отбиты. Начавшаяся этой ночью атака является самой продолжительной за все время, а также оценивается как масштабная и технологически сложная. Эксперты продолжают работу и анализируют ситуацию.

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