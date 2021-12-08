Госдепартамент США наградил прокурора, который вел дело Айвара Лембергса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду объявил, что главный прокурор Отдела Генпрокуратуры Латвии по координации борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, Юрис Юрисс

признан одним из 12 "Чемпионов по борьбе с коррупцией", которые своей работой и борьбой за прозрачность и ответственность меняют мир к лучшему.

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"Премия "Чемпион по борьбе с коррупцией" — это возможность отметить истории успеха в связи с Международным днем борьбы с коррупцией и Саммитом за демократию 9 декабря", — сказал посол США в Латвии Джон Карвайл.

"Соединенные Штаты благодарят господина Юрисса за его мужество и упорство в борьбе с коррупцией, которая угрожает коллективной безопасности и экономическому процветанию Латвии, США и всего мира", — сказал Карвайл.

Госдепартамент США отметил успехи Юрисса в деле Айварса Лембергса о взяточничестве, отмывании денег и других связанных с этим правонарушениях, а также его роль в обучении латвийских прокуроров и полицейских.

О присуждении награды Юриссу было объявлено в среду в ходе виртуальной церемонии в Госдепартаменте США в Вашингтоне, округ Колумбия. Посол Карвайл вручил Юриссу награду в посольстве США в Риге.