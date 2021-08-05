Госинспекция данных оштрафовала бывшего охранника за публикацию фото Кариньша
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Госинспекция данных назначила штраф в размере 500 евро бывшему охраннику за опубликованный на социальных платформах снимок премьер-министра Кришьяниса Кариньша во время его посещения магазина по продаже алкоголя без защитной маски. В соцсетях указывалось, что фото якобы сделано в тот период, когда ношение защитных масок уже было обязательным условием.

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По данным ЛТВ, до 1 октября 2020 года Олег Байков работал охранником в магазине по продаже алкоголя. С тех пор он является безработным, а сообщение о назначенном ему штрафе получил более, чем спустя полгода после инцидента.

Госинспекция данных пояснила, что констатирован факт незаконного использования личных данных, т. к. фото было сделано с записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. На фотографии Кришьянис Кариньш запечатлен без защитной маски.

"Я поделился фото в своей группе. Мне прислали, я поделился в группе. Это было примерно под Новый год. Я им написал, как все произошло. Я уже давно там не работаю", — указал Байков.

Снимки были опубликованы в конце ноября прошлого года. Он утверждает, что в то время он уже не работал в магазине. На расследование, проведенное Госинспекцией, свидетельствует о другом.

Заместитель директора Госинспекции Ласма Дилба отметила, что также была предоставлена ​​информация и о других эпизодах незаконной публикации фотографий. Информация публиковалась на двух-трех профилях в соцсетях, хотя поверяющие установили, что пользователем всех профилей был один и тот же человек.

Сам глава Кабинета министров пояснил тогда, что фото сделаны езе летом прошлого года, когда ношение масок в магазинах еще не являлось обязательным условием. Эту информацию также подтвердило и расследование Госинспекции данных. Также выяснилось, что в день, когда был запечатлен премьер, совпадал со сменой Байкова.

У бывшего охранника есть право обжаловать решение Госинспекции данных.

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