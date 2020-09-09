Госинспекция по труду закрыла дело о возможном нелегальном трудоустройстве в общине Брукнас
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Государственная инспекция по труду (ГИТ) не нашла никаких нарушений в деятельности Kalna svētību kopienа в Брукне, возглавляемую пробстом Андреем Мединьшем. Поскольку ГИТ не констатировала нелегального трудоустройства, ранее начатое дело решили закрыть.

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О том, что в поместье Брукнас устранены ранее выявленные нарушения в отношении пищевых продуктов, заявили в Продовольственно-ветеринарной службе. Повторная проверка не выявила никаких новых нарушений.

Как уже сообщалось, в результате проверки, проведенной в общине Kalna svetibu kopiena, Государственная инспекция по защите прав детей вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельскохозяйственных работах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывают, ограничивая в еде.

Выяснилось, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполняет установленную дневную норму, работа продолжается и в ночное время.

Было констатировано, что проживающие в общине дети не имеют доступа к медицинской помощи в случае необходимости. ГИЗПД также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.

Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия. Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также людьми с различными зависимостями.

Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.

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