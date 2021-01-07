Госконтроль обратится в правоохранительные органы из-за необоснованной поддержки КОЗ двум фирмам

Государственный контроль обратится в правоохранительные органы по поводу необоснованно предоставленной двум предприятиям поддержки по компоненту обязательной закупки (КОЗ) в размере 500 тыс. евро.

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В четверг Государственный контроль опубликовал аудиторский отчет "Реализуется ли в Латвии целенаправленная политика в области возобновляемой энергии?", в котором анализируются причины роста цен возобновляемой энергии и неэффективности системы. В ходе проверки Госконтроль выявил случаи необоснованно предоставленной поддержки, регулярное недополучение измеряемых миллионами евро потенциальных доходов от произведенной в процессе когенерации тепловой энергии, а также невозможность предотвратить покупку дорогих и неэффективных технологий.

В отчете указано, что с 2011 по 2019 год система КОЗ, в рамках которой оказывалась поддержка производителям электроэнергии из возобновляемых источников, обошлась населению Латвии и национальной экономике примерно в один миллиард евро. В то же время в обществе звучат подозрения в мошенничестве при производстве возобновляемой электроэнергии и на когенерационных станциях, а также возбуждены уголовные дела за нарушения в получении поддержки КОЗ.

Государственный контроль ссылается на выводы Европейской комиссии, из которых следует, что нынешняя схема поддержки производства возобновляемой энергии в Латвии оказалась чрезмерно дорогостоящей. Государственный контроль в рамках ревизии выявил несколько причин повышения цен.

"Контроль за коммерсантами, осуществляемый Министерством экономики, был слабым, поэтому некоторым производителям было переплачено. Например, в отчетах семи из восьми включенных в аудиторскую выборку коммерсантов о своей деятельности за 2018 и 2019 годы выявлены недостатки в учете потребления электроэнергии. Это указывает на риск получения большей поддержки, чем положено в соответствии с нормативными актами", - сообщает Госконтроль.

Кроме того, по мнению аудиторов, в случае с двумя компаниями есть достаточные доказательства необоснованно полученной поддержки в 2018 и 2019 годах в размере почти 500 тыс. евро. В связи с этими случаями Госконтроль обратится в правоохранительные органы.

Кроме того, по мнению Госконтроля, Минэкономики недостаточно контролировало использование полезной тепловой энергии на самих когенерационных станциях.

Для спасения репутации отрасли Госконтроль рекомендует министерству решительно действовать в вопросе возврата переплаченной господдержки, принимать взвешенные решения по развитию сектора, а также наглядно демонстрировать пользу для общества от использования "зеленой" энергии.