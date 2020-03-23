Госпогранохрана в конце прошлой недели задержала 39 нарушителей

Государственная пограничная охрана в конце прошлой недели на внешних границах и внутри страны задержала 39 нарушителей, сообщили в Госпогранохране.

20 марта были задержаны 15 нарушителей, из них на внешних границах страны были задержаны четверо незаконно пересекавших границу людей, в том числе один иностранец с поддельными документами.

21 марта пограничники задержали 9 нарушителей, в том числе на внешних границах страны — троих нарушителей.

В свою очередь в воскресенье, 22 марта, были задержаны 15 нарушителей, четверо из которых — на внешних границах страны.

Как сообщалось, с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

С 17 марта также введен временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.

На время чрезвычайного положения через сухопутные пункты пересечения границы между Латвией и Россией, а также Латвией и Белоруссией въезд будет разрешен для жителей Латвии и иностранцев, постоянно проживающих в Латвии.

Жители России и Белоруссии также смогут беспрепятственно вернуться на родину через эти пункты пересечения границы. Въезд жителей Латвии на территорию России и Белоруссии запрещен.