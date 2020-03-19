Госпогранохрана за сутки задержала 24 нарушителей

Государственная пограничная охрана в среду на внешних границах и внутри страны задержала 24 нарушителей, сообщили в Госпогранохране. На внешних границах страны были задержаны девять незаконно пересекавших границу людей.

При проведении мер иммиграционного контроля внутри страны были констатированы нарушения правил въезда или пребывания в Латвии одним гражданином Украины.

Из-за нарушений в области эксплуатации транспортных и судоходных средств Госпогранохрана также привлекла к административной ответственности или отказала в пересечении границы 14 лицам — шести гражданам Белоруссии, трем гражданам России, одному гражданину Азербайджана, одному гражданину Латвии, одному гражданину Эстонии, одному гражданину Украины и одному гражданину Румынии.

Как сообщалось, с 17 марта до 14 апреля этого года на время чрезвычайного положения приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.