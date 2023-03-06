Госполиция: больше всего аварий в Латвии происходит по четвергам

В течение последних лет больше всего аварий полиция регистрирует по четвергам, а меньше всего - по субботам. Такова статистика Государственной полиции, которая была озвучена в понедельник на заседании Совета по безопасности дорожного движения.

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Проанализировав данные за период с 2020 по 2022 года, в полиции пришли к выводу, что ежедневно больше всего вызовов по рабочим дням поступает в период с 16.00 до 18.00 часов. В свою очередь, меньше всего ДТП регистрируется в ночные часы.

Учитывая эти данные, полиция организует свою работу и распределение ресурсов, отметил начальник Управления за безопасностью движения Госполиции Юрис Янчевскис.

В прошлом году были зарегистрированы 19 152 дорожно-транспортных происшествия, что на 419 меньше, чем годом ранее. В полиции это объясняют тем, что водителей призывают заполнять согласованные сообщения, что помогает полиции направлять работников на более серьезные происшествия.

В прошлом году было разрегистрировано наименьшее число ДТП с летальным исходом с момента восстановления независимости Латвии.

В прошлом году в авариях погибли 115 человек, что на 31 человека меньше, чем годом ранее. В 2020 году на дороге погибли 132 человека, в 2019 году - 147, в 2018 году - 148, в 2017 году - 136, в 2016 году - 157, а в 2015 году было зафиксировано 187 летальных случаев.

Больше всего погибших в ДТП было зафиксировано в период с 2004 по 2008 год. В 2004 году погибли 519 человек, а в 2008 году - 321.

В прошлом году больше всего погибших было в авариях, которых произошли в окрестностях Риги - скорая констатировала смерть 45 человек. Если говорить о характере ДТП с летальными случаями, то чаще всего это были столкновения транспортных средств, наезд на пешехода, машина переворачивалась или наезжала на ограждение. По статистике, 24,3% всех погибших - это пешеходы.

В прошлом году в ДТП тяжелые травмы получили 429 участника дорожного движения, что на 41 человека меньше.

В прошлом году зарегистрированы 949 случаев, когда водитель транспортного средства садился за рулем в нетрезвом виде.