Госполиция: ДТП в четверг пострадали 23 человека

По данным Госполиции, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 23 человека, в том числе четыре пешехода и четыре водителя электросамокатов, а также три велосипедиста.

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Всего заведено 397 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 154 за превышение скорости, семь за вождение в нетрезвом виде и один за агрессивное вождение.