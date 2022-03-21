Госполиция фиксирует случаи агрессии или хулиганства, связанные с вторжением России в Украину

На сегодняшний день в Латвии констатированы отдельные случаи — связанные с войной в Украине — агрессивной или хулиганской деятельности, направленной против людей или имущества, сообщила Государственная полиция.

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На прошлой неделе Госполиция начала два уголовных процесса в связи с деяниями, направленными против украинских беженцев — за повреждение автомобиля в Зиепниеккалнсе и кражу украинских автомобильных номеров в Агенскалнсе.

Сегодня Госполиция сообщила и о том, что начат административный процесс в связи с нападением на человека, сорвавшего флаг Украины.

Проводятся проверки в связи с несколькими случаями использования запрещенных надписей и символом военной агрессии Кремля — в том числе, буквы Z.

Еще 18 марта Государственная полиция проинформировала, что в Даугавпилсе начаты 14 процессов в связи с мелким хулиганством — нарушением норм приемлемого поведения и очернение поддержки Украины, 8 процессов — в связи с неисполнением законнных требований полиции, и 1 процесс, связанный с нарушением правил организации собраний, шествий и пикетов. Все эти процессы связаны со скандальными событиями в Даугавпилсе 14 марта, когда состоялось несанкционированное шествие с целью снять флаг Украины, поднятый на здании одной из школ.