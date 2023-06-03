Госполиция ищет пропавшую без вести 65-летнюю женщину
Foto: Valsts poiicija

Рижское региональное Управление Государственной полиции пропавшую Наталью Радину, 1958 года рождения.

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31 мая этого года женщина покинула свое место жительства в Риге, на улице Малею, и до сих пор не вернулась домой.

Государственная полиция призывает всех посмотреть фото женщины, и отозваться всех, кто может сообщить о ее возможном местонахождении по телефону 67086800 или 110.

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