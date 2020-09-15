Госполиция контролирует почти 5000 лиц, которые должны соблюдать самоизоляцию
Foto: F64

На сегодняшний день Госполиция контролирует 4996 лиц, которые по возвращении из-за границы должны соблюдать обязательную самоизоляцию, сообщили в Госполиции.

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В полиции также отметили, что это число с каждым днем меняется.

С 7 по 13 сентября полиция в общей сложности начала 25 процессов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением обязательной самоизоляции. Чаще всего требование самоизоляции не соблюдали лица, проживающие в Рижском регионе.

Кроме того, было начато восемь процессов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением других требований эпидемиологической безопасности, например, продолжением развлекательными заведениями работы после полуночи. Два дела об административных нарушениях были возбуждены в связи с несоблюдением ограничений на скопления людей.

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LETA

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LETA
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