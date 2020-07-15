Госполиция ликвидировала подпольную нарколабораторию: изъято опасное вещество "собака"

Сотрудники Управления криминальной полиции Рижского региона ликвидировали подпольную нарколабораторию. По данным пресс-центра Госполиции, во время обыска изъято наркотическое вещество, содержащее изотонитазен, который в наркосреде также называют "собака" или "исо".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего изъято 1,1 кг этого вещества, чья приблизительная стоимость на "черном" рынке составляет около 110 000 евро.

В Госполиции подчеркнули, что действие изотонитазена на организм человека сильней, чем действие героина. Употребление этого вещества вызывает быструю зависимость и приводит к необратимым последствия для здоровья.

В рамках расследования задержаны мужчины 1958, 1968 и 1972 г.р. Подозреваемые играли важную роль в распространении наркотика на территории Латвии. Двое из них были задержаны в лаборатории, где занимались расфасовкой и упаковкой наркотиков. Известно, что ранее они не попадали в поле зрения органов правопорядка.

Третий подозреваемый , по предположению следствия, является организатором преступной группы. Ранее он был судим за убийство при особо тяжких обстоятельствах. В местах лишения свободы он провел 9 лет и освободился в 2017 году.

Следствие по делу продолжается.