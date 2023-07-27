Госполиция опубликовала новейшее фото бежавшего арестанта; поиски продолжаются

Госполиция получила в свое распоряжение сегодняшнее фото арестанта, ранее сбежавшего от полицейских. На кадре с камеры видеонаблюдения видно, как Мартиньш Цесманис передвигается в районе центра Риги.

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Сбежавший одет в темную куртку, на ногах темные кроссовки с белой подошвой, на голове — кепка синего цвета. Также видно, что мужчина скрывает руки в импровизированной "муфте".

Полиция просит жителей посмотреть на фото и немедленно сообщить по номеру 110, если им известно местонахождение мужчины.

Уже сообщалось, что Мартиньш Цесманис 1981 года рождения сбежал из автомобиля полицейских в среду, 27 июля, около 16:55 в Риге. Побег был совершен в Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90. Закованный в наручники и не обутый арестант скрылся в сторону кладбища.

Приметы: рост около 175 см, был одет в спортивные штаны темного цвета и свитер темного цвета.

В настоящее время Госполиция продолжает поисковые мероприятия. На территории Риги и рижского района объявлен план "Перехват". Предсполгается, что беглец может прятаться на территории Саркандаугавы, центра Риги или в Плявниеки.

Для поимки сбежавшего арестанта в столице перекрыты сразу несколько мостов — среди них Каменный и Вантовый. Сотрудники полиция останавливает и обыскивает автомобили.

Жителей также настоятельно просят ни в коем случае не пытаться задержать мужчину самостоятельно — лучше сообщать о нем полиции.