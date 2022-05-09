Госполиция отчиталась о ситуации по 9 мая: отдельные жители возлагают цветы, все под контролем

По информации Госполиции, в период времени с 7.30 до 10.30 примерно 300 человек посетили памятник в парке Победы. В Риге и в других местах страны люди в индивидуальном порядке возлагают цветы к мемориалам, но полиция контролирует потоки. Государственная полиция еще раз призвала жителей воздержаться от прихода к памятнику в парке Победы в Риге.

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Госполиция сообщает, что зафиксированы отдельные случаи, когда люди отправлялись к памятнику в парке Победы с прикрепленной к одежду георгиевской ленточкой (использование этого символа запрещено). Кто-то пытался через громкоговоритель воспроизводить гимн России. Также был замечен человек в жакете с приколотыми медалями. В результате переговоров с полицеей медали с запрещенной символикой были сняты.

9 мая полиция уделяет и большое внимание происходящему в микрорайонах Риги. В Кенгарагсе стражи порядка остановили автомобиль, к которому было прикреплена георгиевская лента в форме буквы V. Лента была снята, начат процесс об административном нарушении в связи с использованием символики прославляющей военную агрессию и военные преступления.

В полицейский участок по положению дел на 11.00 доставлены два человека. Одна женщина за то, что отказалась снять георгиевскую ленточку. И некий человек — за то, что находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

Государственная полиция еще раз напоминает, что сегодня особое внимание уделяется исппользованию запрещенной символики — стилизованной под военную форму одежде, георгиевским лентам, символам V и Z. Также запрещено использование флага России.

Сегодня утром — еще до 7.00 — в Лиепае был поврежден памятник, на мемориале было написано okupanti ("оккупанты"). По этому факту начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства дела, сообщают стражи порядка.

Госполиция призывает к сдержанности и тех, кто хочет выразить свое отрицательное отношение к политике российского режима. Стражи порядка призывают жителей не заниматься хулиганской и провокационной деятельностью, не наносить урон имущества. "В Латвии, как в демократическом государстве, есть установленный порядок и законы. Полиции придется реагировать на такие случаи. Государственная полиция призывает воздерживаться от такого вида провокаций", — говорится в аккаунте Госполиции в сети Facebook.