Госполиция: по подозрению в убийстве женщины задержан ее внук
Foto: Pexels.com, Tima Miroshnichenko

Ночью 22 августе около 01.40 сотрудники Госполиции получили вызов из одного из домов в Айзпутской волости. Прибывшие на место полицейские нашли труп женщины и начали незамедлительный поиск возможного убийцы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Для поиска подозреваемого сотрудники Госполиции привлекли дополнительные силы муниципальной полиции Южнокурземского края. Вскоре преполагаемый преступник был задержан и доставлен в полицейский участок. По предварительной информации, задержанный — внук убитой.

К пожилой родственнице он приехал в гости и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, сам он помещен под арест. Предполагаемому убийце грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu