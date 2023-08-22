Госполиция: по подозрению в убийстве женщины задержан ее внук

Ночью 22 августе около 01.40 сотрудники Госполиции получили вызов из одного из домов в Айзпутской волости. Прибывшие на место полицейские нашли труп женщины и начали незамедлительный поиск возможного убийцы.

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Для поиска подозреваемого сотрудники Госполиции привлекли дополнительные силы муниципальной полиции Южнокурземского края. Вскоре преполагаемый преступник был задержан и доставлен в полицейский участок. По предварительной информации, задержанный — внук убитой.

К пожилой родственнице он приехал в гости и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей телесные повреждения. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, сам он помещен под арест. Предполагаемому убийце грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.