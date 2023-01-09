Госполиция по-прежнему ищет пропавшего без вести в новогоднюю ночь 20-летнего парня

Государственная полиция снова просит откликнуться владельцев автомобилей, оснащенных видеорегистраторами, что может помочь в поисках молодого человека, пропавшего в новогоднюю ночь в Кенгарагсе, сообщили агентству LETA в полиции.

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Полиция по-прежнему ищет Хелвийса Курситиса 2002 года рождения, которого в последний раз видели в ночь на 1 января на улице Маскавас, 264 в Риге.

Поиск ведут сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами из Государственной пожарно-спасательной службы и организации bezvests.lv. На сегодняшний день проведены различные поисковые мероприятия, в том числе многократно обследован район, Даугава, в том числе с водолазами, опрошены окрестные жители.

Полиция снова призывает откликнуться очевидцев и владельцев автомобилей с видеорегистраторами, которые могли зафиксировать события той ночи в районе улицы Езупа Ранцанса и Кенгарагского променада.