Госполиция пока не получила подтверждений о гомофобских мотивах поджога человека в Тукумсе

Госполиция на данный момент не получила подтверждений тому, что произошедший в Тукумсе пожар, в котором пострадали двое мужчин, был связан с гомофобскими угрозам, высказанными ранее в адрес одного из пострадавших.

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Полиция информирует, что после пожара, произошедшего в пятницу ночью, возбуждено уголовное дело о преступлении против здоровья человека. Ведется следствие.

"Расследуется несколько возможных версий происшествия, назначены экспертизы. Пока полиция не может предоставить более подробные комментарии о ходе следствия", - отметили в Госполиции.

Как пояснил член правления объединения лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их друзей Mozaīka Каспарс Залитис, близкие пострадавших Артиса Яунклявиньша и Нормундса Кундзулиса начали сбор пожертвований на лечение. Он сказал, что одного из мужчин обожжено 85% кожного покрова.

Залитис не подтвердил распространяемую в соцсетях информацию о том, что происшествие может быть связано с нападением из-за гомофобских взглядов. Но он подчеркнул, что такая версия не выглядит невозможной, так как один из пострадавших ранее обращался в полицию с заявлением об угрозах.

Как уже сообщалось, в четыре часа ночи пятницу в Тукумсе, возможно, облили горючей жидкостью и подожгли 29-летнего мужчину. Он работает в медицинской сфере и возвращался домой после смены.

По словам потерпевшего, некий мужчина "по своим каким-то причинам или на почве гомофобии", многократно угрожал обоим потерпевшим и требовал, чтобы живущие в одной квартире молодые люди "убирались из города". Об угрозах они сообщили в полицию.

Ночью на одного из потерпевших напали, облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавший в итоге получил серьезны ожог и был доставлен в Ожоговый центр в Риге. Сейчас мужчина находится в реанимации. Второй мужчина также получил ожоги, пытаясь помочь другу.

"О поступающих угрозах мы сообщали как в полицию, так и по месту работы соседа, однако, никакой реакции не последовало... Нужно было ждать, пока человека изуродуют или убьют?! Как мне по телефону сказала мама, полиция пытается все повернуть так, как будто друг пытался совершить самоубийство", - рассказал один из потерпевших.