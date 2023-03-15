Госполиция предотвратила незаконную продажу дома в Риге, подозреваемые хотели получить 1,2 млн евро

Управление по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Главного управления Криминальной полиции Государственной полиции завершило расследование уголовного процесса о попытке мошенничества в крупных размерах в составе организованной группы. Участники организованной группы, подделав документы, готовились продать жилой дом с квартирами в Риге в то время, как законный владелец об этом ничего не знал. Мошенники планировали выручить 1,2 миллиона евро.

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В 2020 году сотрудникам Государственной полиции, которые расследовали дело о незаконном обороте наркотических веществ, стало известно о другом преступлении - организованная группа, используя поддельные документы, собиралась продать не принадлежащий им объект недвижимости. Владелец дома в этот момент находился за границей и был не в курсе происходящего. С подозреваемыми он не знаком.

В ходе досудебного разбирательства выяснилось, что организатор схемы привлек трех мужчин и распределил роли. Для совершения преступления был изготовлен поддельный паспорт на имя владельца дома, а также была подделана доверенность. Кроме того, были привлечены три человека, которые в качестве посредников должны были найти покупателя.

9 января 2020 года в тот момент, когда подозреваемые явились к нотариусу для заключения сделки о продаже дома, полиция их задержала. Таким образом, незаконное отчуждение чужого имущества было предотвращено. Были задержаны все четыре участника организованной группы. Сначала были задержаны также посредники, однако позже они получили статус свидетелей.

В полиции отмечают, что лидер преступной группировки ранее был судим за убийства и мошенничество. За имущественные преступления был судим также один из его подельников.

Получив достаточно доказательств, 27 февраля этого года уголовный процесс был передан в прокуратуру для начала уголовного преследования.