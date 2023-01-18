Госполиция предотвратила заказное убийство предпринимателя

В ходе сложной и хорошо спланированной операции сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Госполиции предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали подозреваемого.

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В конце 2022 года Госполиция получила информацию о том, что планируется заказное убийство предпринимателя. Незамедлительно были предприняты все необходимые меры, чтобы устранить риски для здоровья и жизни конкретного человека. В том числе проведен ряд оперативных и процессуальных действий, в ходе которых выяснилось, что заказчику убийства уже известно место проживания жертвы, его ежедневный график и маршруты передвижения, а также заготовлены необходимые орудия и средства убийства.

В ходе тщательно спланированных и сложных поисков и расследования Госполиция получила доказательства, кто мог быть заказчиком преступления. Известно, что 16 декабря 2022 года подозреваемый мужчина (1992 г.р.) был задержан, а 18 декабря суд избрал в отношении него меру пресечения — арест.

В ходе расследования было установлено, что заказчик убийства был знаком со своей жертвой и один из основных мотивов преступления — нежелание отдавать долг.

В отношении задержанного начат уголовный процесс по статье подготовка к совершению убийства в корыстных целях. Расследование по делу продолжается.

"Такие дела запутаны и сложно расследовать, особенно, если информация о планируемом преступлении получена в тот момент, когда уже есть реальная угроза жизни человека. В таких случаях нужно реагировать незамедлительно и ошибаться нельзя. Только благодаря профессионализму и опыту сотрудников Государственной полиции удалось спасти жизнь человеку и задержать подозреваемого", — прокомментировал заместитель Управления по борьбе с организованной преступностью по тяжким преступлениям и серийным убийствам главного управления криминальной полиции Госполиции Роман Яшин.