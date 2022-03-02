Госполиция призывает сохранять спокойствие и воздержаться от хулиганства

В распоряжение полиции поступила информация о том, что отдельные жители планируют провести хулиганские акции протеста, направленные, например, на порчу имущества.

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В этой связи Госполиция просит не участвовать в подобных акциях, поскольку они противоречат законодательству Латвии и могут представлять угрозу для безопасности. Также полиция просит жителей, которые выражают свое осуждение войне России против Украины, сохранять спокойствие, соблюдать действующие законы и не предпринимать никаких хулиганских действий ни в отношении лиц, ни имущества.

"Присутствие Государственной полиции в местах протеста населения осуществляется исключительно в целях охраны общественного порядка и безопасности. Также в целях безопасности возле конкретной инфраструктуры, например, у посольств Украины и России, сейчас запрещено различные предметы вне зависимости от того, носят ли они характер поддержки или осуждения.

Обращаем ваше внимание на то, что любая изначально кажущаяся невинная и хулиганская деятельность, выраженная во имя протеста, может иметь реальные последствия, которые прямо или косвенно могут коснуться жителей Латвии, находящихся в настоящее время в России", — предупреждает Госполиция.

Также в Госполиции подчеркнули, что они понимают эмоции и чувство солидарности с народом Украины, но еще раз повторили, что подержку необходимо оказывать в рамках закона, в противном случае органам правопорядка придется реагировать.