Госполиция призывает сохранять спокойствие и воздержаться от хулиганства
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В распоряжение полиции поступила информация о том, что отдельные жители планируют провести хулиганские акции протеста, направленные, например, на порчу имущества.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этой связи Госполиция просит не участвовать в подобных акциях, поскольку они противоречат законодательству Латвии и могут представлять угрозу для безопасности. Также полиция просит жителей, которые выражают свое осуждение войне России против Украины, сохранять спокойствие, соблюдать действующие законы и не предпринимать никаких хулиганских действий ни в отношении лиц, ни имущества.

"Присутствие Государственной полиции в местах протеста населения осуществляется исключительно в целях охраны общественного порядка и безопасности. Также в целях безопасности возле конкретной инфраструктуры, например, у посольств Украины и России, сейчас запрещено различные предметы вне зависимости от того, носят ли они характер поддержки или осуждения.

Обращаем ваше внимание на то, что любая изначально кажущаяся невинная и хулиганская деятельность, выраженная во имя протеста, может иметь реальные последствия, которые прямо или косвенно могут коснуться жителей Латвии, находящихся в настоящее время в России", — предупреждает Госполиция.

Также в Госполиции подчеркнули, что они понимают эмоции и чувство солидарности с народом Украины, но еще раз повторили, что подержку необходимо оказывать в рамках закона, в противном случае органам правопорядка придется реагировать.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя