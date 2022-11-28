Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, в котором пострадали украинские военные

Государственная полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу в Айнажи.
В субботу, 26 ноября, около 19:20 в Айнажи Лимбажского края на 100-м километре шоссе Рига-Айнажи произошло столкновение грузовика Volvo и автобуса Scania, в котором находились 45 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса, а более 20 пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Государственная полиция призывает очевидцев дорожно-транспортного происшествия или водителей, зафиксировавших указанное происшествие на видеорегистраторе, связаться с ней по телефону 110.
‼️ Negadījuma vietā uz Ainažu šosejas (A1, 80. km) pie Svētciema satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa blakus esošo veco šoseju. https://t.co/6H47NEmR4o pic.twitter.com/RNHs4mly1Y— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 26, 2022