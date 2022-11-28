Госполиция просит отозваться свидетелей ДТП, в котором пострадали украинские военные
Foto: Valsts policija

Государственная полиция просит откликнуться свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу в Айнажи.

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В субботу, 26 ноября, около 19:20 в Айнажи Лимбажского края на 100-м километре шоссе Рига-Айнажи произошло столкновение грузовика Volvo и автобуса Scania, в котором находились 45 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса, а более 20 пострадавших доставлены в различные медицинские учреждения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Государственная полиция призывает очевидцев дорожно-транспортного происшествия или водителей, зафиксировавших указанное происшествие на видеорегистраторе, связаться с ней по телефону 110.

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