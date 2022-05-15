Госполиция разыскала 12-летнего подростка из Лиепаи
Foto: Sandis Svīķis

Лиепайский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскала пропавшего без вести Сандиса Свикиса (2009 г.р.).

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14 мая около 14.00 мальчик вышел из своего дома в Лиепае (бульвар Атмодас 12А) . С момента ухода из дома он не давал о себе знать. Сандис Свикис не взял с собой мобильный телефон. 12-летнего подростка описывают как спокойного и сознательного, раньше бродяжничеством не занимался, из дома не сбегал.

Днем 15 мая Госполиция сообщила, что мальчик найден и с ним все в порядке.

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