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ЧП и криминал
ЧП и криминал
Госполиция разыскала пропавшую без вести 65-летнюю женщину
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Рижское региональное Управление Государственной полиции разыскало пропавшую Наталью Радину, 1958 года рождения.
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Женщина из Риги была объявлена в розыск 31 мая, когда не вернулась домой.
4 июня Госполиция сообщила, что женщина найдена живой и здоровой.
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