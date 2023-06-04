Госполиция разыскала пропавшую без вести 65-летнюю женщину
Foto: LETA

Рижское региональное Управление Государственной полиции разыскало пропавшую Наталью Радину, 1958 года рождения.

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Женщина из Риги была объявлена в розыск 31 мая, когда не вернулась домой.

4 июня Госполиция сообщила, что женщина найдена живой и здоровой.

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