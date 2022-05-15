Госполиция разыскивает 12-летнего подростка из Лиепаи

Лиепайский участок Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Сандиса Свикиса (2009 г.р.).

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14 мая около 14.00 мальчик вышел из своего дома в Лиепае (бульвар Атмодас 12А) и до сих пор не вернулся. С момента ухода из дома он не давал о себе знать.

Сандис Свикис не взял с собой мобильный телефон, но у него имеется проездой на общественный транспорт. 12-летнего подростка описывают как спокойного и сознательного, раньше бродяжничеством не занимался, из дома не сбегал.

Приметы мальчика: рост около 145 см, короткие темно-русые волосы. Был одет в черную куртку с зеленой молнией, серые тренировочные штаны и черные спортивные туфли.

Госполиция прызывает сообщить всех, кто заметил Сандиса Свикиса или знает его возможное местонахождение, по телефону 110.