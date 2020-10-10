Госполиция разыскивает молодого мужчину
Foto: Valsts policija

Участок Государственной полиции в Лимбажи разыскивает Алвиса Аргалиса 1996 года рождения.

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Как сообщают в полиции, мужчина 9 октября около 06.30 часов утром покинул свое местожительство Urgasgali в Скултской волости. На машине Audi A6 Avant уехал на работу, но на месте так и не появился. До сих пор местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 1,7 — 1,75 м, худощавое телосложение, светло-каштановые волосы, был одет в джинсы, джемпер темного цвета и светлую обувь.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего просят обращаться в полицию, позвонив по телефонам 26339769 или 110.

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