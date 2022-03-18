Госполиция разыскивает несовершеннолетнюю девушку
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" РИжского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Паулу Трипку 2007 г.р., которая 17 марта около 20.00 часов вышла из своего дома на улице Квелес в Риге и пропала.

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Приметы девушки: рост 162 см, среднего телосложения, волосы коричневые до плеч, в носу - пирсинг. Была одета в коричневые вельветовые брюки, черную майку с серым рисунком, на ногах - белая спортивная обувь Nike, с собой была сумка.

Если вы видел эту девушку или знаете, где она может находиться, просьба звонить в полицию по номеру 110.

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