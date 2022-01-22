Госполиция разыскивает пропавшего 16-летнего подростка

Вентспилсский участок Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Юриса Солдатенкова (2005 г.р.).

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19 января в 23.20 Юрис Солдатенков (на фото) вышел из детского центра опеки в Вентспилсе на улице Перконю и назад не вернулся. С тех пор о подростке ничего неизвестно.

16-летний Солдатенков был одет в черную куртку и черные спортивные штаны, на ногах - спортивная обувь.

Госполиция призывает отозваться всех, кто может помочь информацией о месте нахождения Юриса Солдатенкова, позвонив по телефону 63604700 или 110.