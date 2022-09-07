Госполиция разыскивает пропавшего без вести Владимира Семенова

Баложский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Владимира Семенова (1974 г.р.), который 6 сентября вышел из своего дома на улице Гайсмас в Кекаве и пропал.

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Приметы мужчины: рост 176 см, темные длинные волосы, седая борода, на лице есть шрамы, носит очки. Был одет в синюю майку с коротким рукавом, коричневые брюки, на ногах - черная обувь. Возможно, с собой было инвалидное удостоверение и паспорт. Возможно, имеются проблемы со здоровьем.

Полиция призывает посмотреть на фотографию мужчины. Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба обращаться в полицию по номерам: 67099200 или 110.