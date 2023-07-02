Госполиция разыскивает пропавшего жителя Риги

Зиемельский участок Рижского управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Язепа Урбановича, 1936 года рождения.

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В последний раз пожилого мужчину видели 30 июня этого года в Риге в окресностях садовых домиков в Зиепниеккалнсе. Язепс Урбановичс собирался поехать к себе домой, на улицу Твайка, в Саркандаугаве, но его местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы пропавшего мужчины: рост - 182 см, спортивного телосложения, короткие черные волосы, длинная седая борода. Был одет в темно-синие спортивные штаны, коричневую рубашку с карманами, черную матерчатую жилетку с карманами, на ногах - обувь типа Crocs.

Ходит согнувшись, в кармане жилетки - записка с адресом проживания. У мужчины могут быть проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, звонить по телефону 67085980 или 110.