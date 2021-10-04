Госполиция разыскивает пропавшую без вести женщину
Foto: Valsts policija

Участок полиции Айзкраукле разыскивает пропавшую без вести 52-летнюю Зенту Самушу, которая 1 октября в 12.30 вышла из дома в Яунелгаве, Айзкраукльский край, и пропала. У женщины могут быть проблемы со здоровьем.

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Приметы пропавшей: рост 164 см, вес 70 кг, каштановые волосы до плеч. Была одета: в темно-синюю осеннюю куртку с капюшоном, серые легинсы, на ногах резиновые сапоги, возможно, в руках был пакет.

Если вы видели эту женщину или знаете, где она может находиться, просьба звонить на номер 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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