Госполиция разыскивает в Лиепае пропавшего без вести подростка

Сотрудники Курземского регионального управления Госполиции ищут пропавшего без вести Тимофея Аникеева 2009 года рождения, который 1 апреля, около 12 часов, покинул свое место жительства на улице Межа в Лиепае, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

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Мальчик ростом примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими, светло-коричневыми волосами.

Был одет в: черную ветровку, черный джемпер с капюшоном и белой надписью, черные спортивные штаны с белыми полосами по бокам, на ногах черная спортивная обувь, на голове — белая или кепка.

Возможное местонахождение — Лиепая (район Лаумас).

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мальчика и отозваться каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 67006735 или 110.