Госполиция разыскивает в Лиепае пропавшего без вести подростка
Foto: Valsts policija

Сотрудники Курземского регионального управления Госполиции ищут пропавшего без вести Тимофея Аникеева 2009 года рождения, который 1 апреля, около 12 часов, покинул свое место жительства на улице Межа в Лиепае, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мальчик ростом примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими, светло-коричневыми волосами.

Был одет в: черную ветровку, черный джемпер с капюшоном и белой надписью, черные спортивные штаны с белыми полосами по бокам, на ногах черная спортивная обувь, на голове — белая или кепка.

Возможное местонахождение — Лиепая (район Лаумас).

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мальчика и отозваться каждого, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 67006735 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Будни курьера — какие они?