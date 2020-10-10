Госполиция разыскивала молодого мужчину
Foto: Valsts policija

Участок Государственной полиции в Лимбажи разыскивал Алвиса Аргалиса 1996 года рождения. К вечеру субботы полиция сообщила, что Аргалис найден, он жив и здоров.

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